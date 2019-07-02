Rıdvan Dilmen, Mehmet Topal'ın yeni adresini açıkladı!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Digital'de flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Bugün kimse kimseye 2.6 Milyon euro bırakmaz. Mehmet Topal'ı nasıl bilirdiniz? dediğinizde "Oyuncunun ötesinde" denir. O denli şık davranışlarda bulunmuştur." dedi.

"DEĞERLİ BİR KARAKTER"

Dilmen, "Mehmet Topal bence bundan sonra Beşiktaş, Galatasaray ya da Başakşehir'e gider. Bunu almayalım denecek bir oyuncu değil çünkü. Değerli bir karakterdir, ayrılışı da ailesine ve şahsına yakışır olmuştur." diye konuştu.