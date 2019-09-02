Rıdvan Dilmen: Maçın adamı bence Fırat Aydınus

02.09.2019 00:41

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Rıdvan Dilmen, zorlu mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi. Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Gündüz, Arsenal - Tottenham maçını izledik ve 'Bunlar futbol oynuyorsa, bizdeki ne?' dedik. İmdadımıza Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması yetişti. Bu kadar yüksek tansiyonu bu kadar temiz yöneten Fırat Aydınus maçın adamı bence. Tertemiz bitirdi.

"TEBRİKLER ERSUN YANAL'A"

Olağanüstü bir ilk yarı oynandı. Ancak 2. yarıda düşmeler oldu. Bu arada Ünal Karaman'ı tebrik etmek lazım. Çok iyi taktiksel değişikliklere gitti.Tebrikler Ersun Yanal'a da. Fenerbahçe onunla birlikte doğru yolda."