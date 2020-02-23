: Rıdvan Dilmen: Jose Mourinho bile Beşiktaş'ı yarışa sokamaz

23.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:56

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Trabzonspor'un 2-2 biten mücadelesini yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Fırat Aydınus'u tebrik ederim. Bir iki hatası var ama oyunun bu temposuna onun da katkısı var. Bütün taraftarlar adına da iki takıma teşekkür etmeliyiz.

"ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ"

Trabzonspor 1-0 yaptıktan sonra bu sezonki en iyi Beşiktaş'ı gördük. Beşiktaş'ta Loris Karius'u saymıyorum herkes oldukça iyi bir oyun ortaya koydu. Guilherme'nin 1-0'ken kaçırdığı gol olsa, farklı bir skor olurdu. Sonrasında Uğurcan Çakır'ın kurtarışları var. Trabzonspor 2 kez, Beşiktaş 4 kez net pozisyonlar buldu. 2-1'den sonra birden bire Trabzonspor tek kaleye çevirdi.

"BONSERVİSİNİ ALIN!"

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un parasını hemen yatırsın (6 milyon euro satın alma opsiyonu). Bu bildiğin melek yüzlü canavar. İkinci golde çok oyuncu yerden vurabilir, o yukarı vuruyor. İlk goldeki gibi benzer golleri çok attı. Atiba'dan topu aldı, sonra gitti vurdu golü attı. Victor Ruiz ve Domagoj Vida'dan daha fazla faul yaptı, kafa toplarını indirdi. 1,94 boyundaki oyuncunun hızı nadir böyle olur. Vedat Muriqi de 1,94 ama bu kadar hızlı değil.

"20 MİLYON EUROYA VERMEZLER"

Uğurcan Çakır'ın maç içindeki pozisyonlarını izlesen, transfer edersin. Uğurcan Çakır çok önemli kulüplere gider. Trabzonspor 16,5 milyon euroyaYusuf Yazıcı'yı verdi, yayıncı kuruluştan zaten hemen hemen o kadar para alıyorsun. 20 milyon euroya Abdülkadir Parmak'ı vermediler, Uğurcan Çakır'ı hiç vermezler.

"SERGEN YALÇIN MACERA ARAMIYOR"

Sergen Yalçın çok değişik bir insan. Stada geliyor, en iyiler kim bakıyor ve bu oyuncuları sahaya sürüyor. İlk günden beri macera aramıyor. Önemli olan Beşiktaş'ın devamlılığıdır. Bugün Beşiktaş taraftarı da mutlu, Trabzonspor taraftarı da mutlu.

"MOURINHO GELSE OLMAZ"

Sergen Yalçın 'Biz şampiyonluğa sonuna kadar oynayacağız' deseydi, hepimiz gülerdik. Doğru bir açıklama yapmış, önümüzdeki senenin planlarını yapacaklarını söylemiş. Bu saatten sonra bir şey yapamazsın, Jose Mourinho da gelse yapamaz. Artık oyuncular testten geçiyor.

"3 MAÇ 7 PUAN ÇOK İYİ"

Trabzonspor yenilseydi, moral olarak etkilenebilirdi. Fenerbahçe, Sivasspor'u yenip, Beşiktaş'tan 1 puanla dönüyorsunuz. Bu önemli bir şey.

"BEŞİKTAŞ 6-1 YENERDİ!"

Beşiktaş, herhangi bir Anadolu takımıyla oynasaydı 6-1 yenerdi. Trabzonspor 2-1'den sonra risk almak zorundaydı. Öyle bir gol attılar ki, dönüşü olmadı. Beşiktaş 2 puan kaybetti diye düşünelim. 1-0 ile 2-1 arasında oynanan oyun nasıl söylenir, filmlerde Kızılderililer gider ya, aynı öyleydiler. Ama Sörloth ve Uğurcan farkı ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ ARTIK YARIŞTA YOK!"

Beşiktaş için eşik maçıydı artık şampiyonluk yarışında olduklarını düşünmüyorum. Beşiktaş'tan bu oyunu birdaha görmüyorum. Final maçı olarak gördüler, bir daha stat da böyle dolmaz. Sergen Yalçın'ın da bu saatten sonra yapacak bir şeyi kalmaz. Büyük takımlarda Avrupa Elemesi, Şampiyonlar Ligi elemesi hedefi koyamazsın. Koyman lazım ama koyamazsın. Haftaya bu takımı böyle hazırlayamazsın.

"F.BAHÇE'NİN DE BEŞİKTAŞ GİBİ KADER MAÇI"

Galatasaray, Kadıköy'de kazandı diyelim 45 yaptı. Trabzonspor da Yeni Malatyaspor'u yenerse 48 yapacak ama Galatasaray maçına TT Stadı'na gelecek. Fenerbahçe de Beşiktaş gibi eşik maçını oynayacak. Derbide yenilirse şampiyonluk şansı biter. Başakşehir herkesi, her yerde yenebilir. Bu yüzden Başakşehir'inde şansı var.

"TRABZONSPOR DA HARİKA DEĞİL AMA..."

Trabzonspor dolu dolu oynamıyor ama öyle kritik anlarda atıyor ki... Beşiktaş'ta bu yok, o zaman da 37 puanda kalıyorsunuz. Omurganız iyi olacak. Trabzonspor'un stoperleri de defolu. İki yeni oyuncu aldılar. Trabzonspor'un bazı oyuncuları çok iyi ama bazı oyuncular da Trabzonspor'da oynayamayacak düzeyde.

"BOATENG BAŞARILI OLUR"

Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'ta iş yapacak. Uzun vadede Beşiktaş'ta başarılı olacağını düşünüyorum.

"BARAJ DAHA DA DÜŞER"

Bütün takımlar toparladı. Kayserispor fırsat kaçırdı ama giderken de Konyaspor'u yanına almaya çalıştı. Bundan sonra üst sıralardaki takımların da puan alma oranı düşer. Çünkü herkesin maçı zor. Şampiyonluk yarışında baraj daha da düşecektir.

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