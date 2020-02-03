: Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Mike Tyson gibiydi

03.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:15

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

"Kayserispor'un gücü belli. Mike Tyson'ı nasıl bilirsiniz diye sorunca, öyle bir boksör mü, öyle hızlı başlar ki, ilk rauntta bitirir işi. Galatasaray'da darbeyi ilk yarıda 2 golle vurdu.

"TANJU GİBİ ATTI"

Tanju gibi attı Ryan Donk. Kontrolü, vuruşu güzel. Muazzam bir gol attı bir savunma ve orta saha oyuncusu için. Zaman zaman santrfora da koyuyor Fatih hoca, profesyonellik anlayışı çok iyi. Muslera'nın çıkardığı önemli bir top var. "

"PENALTI BU"

Donk'un pozisyonu penaltı değil, alakası yok. Gırgır geçiyorum, penaltı bu. Bu pozisyon için hakem, eski hoca, antrenör falan olmana gerek yok, VAR'a sormana da gerek yok. Zorbay hoca sormayacaksın. Bu pozisyon için hakem olmana da gerek yok, eğitimden geçmene de gerek yok. Gri ise VAR'a gitme diyorlar ya, bazen tartışılacak, bazen tartışılmayacak pozisyonlar vardır.Rezalet bu.

"VAR'I ARA, EVE YOLLA"

Bazı hakem hataları tartışılır. Dün Trabzonspor'un golü öncesinde hakem autu korner verdi ya, hakem hata yapabilir ama şu pozisyona VAR'a falan gerek yok. Zekeriya bey olsam, VAR'ı ararım, eve gitsin, maçı VAR'sız yönetsinler derim. VAR'lık falan alakası yok bunun.

"F.BAHÇE MAÇINA KADAR..."

Fenerbahçe kaybetmiş, Sivas da fark yemiş, Galatasaray işimi yapayım, Kadıköy'e 42 puanla gideyim diye hesaplamış. Ben en kötü 40 puanla gider diye düşünüyordum. Fenerbahçe'nin de o maçta 41-43 puanda olacağını düşünüyorum. Hoca hızlı oynayıp, skoru aldı. Belhanda ile başlaması belki birilerine sıkıntı verebilir, ama o oyuncular da kaybedilmez. Galatasaray bugünkü 11'le Kadıköy'e çıksa maçın net favorisi Fenerbahçe dersin. Ama o zamana kadar Belhanda, Seri ve Emre Akbaba üçlüsüyle çıkmaz Kadıköy'e.

"İKİNCİ YARININ LİDERİ"

Ligin başına dönecek olursak ligin favorisi Galatasaray'dı. Transferleriyle birlikte. Hayal kırıklığıyla 16 hafta geçirdiler. İkinci yarının da lideri şu an Galatasaray. Dönelim Ağustos'a, Antalya, Denizli, Konya ve Kayseri... Yetmez Kasımpaşa ve Malatya var, 6'da 6 deriz. Fatih Terim de yapmıştır bunu. Burada kırılma yeri 2-3 hafta sonra ligdeki büyük maçlar sonrasında Galatasaray'ın avantajı tekrar işin içindeyim diyecek.

"FAVORİ MAÇLARI KAZANMASI GEREKİYORDU"

Büyük takımlar Sivas'ın puan kaybedeceğini zaten hesapladı. Bu curcunada Galatasaray'ın favori maçlarını kazanması gerekiyordu. Kadıköy deplasmanına kadar bir zor Konya deplasmanı vardı. Şimdi 42 puanla Kadıköy'e gider dedik. Kazanırsa daha farklı şeyler düşünebiliriz.

"MIKE TYSON GİBİYDİLER"

Sivas farlı yenilmesine rağmen kala zirvede. Sivasspor her an herkesi yenebilir. Galatasaray maça öyle başladı ki Mike Tyson gibiydi. Adem Büyük iyi bir alternatif olduğunu gösterdi. Emre Akbaba döndü ama çok eforlu oynamaya çalışıyor, arada düşüşler normal belki kupa maçında oynamaz. Belhanda'yı da hoca elinin tersiyle itmek istemiyor.

"HAVAYA GİRERLER"

Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray taraftarı stadı fuller ve havaya girerler. Bundan sonra 26. haftaya kadar böyle gider ve sonra ufak ufak kırılmalar olur. Galatasaray, Kadıköy'e geldiğinde şampiyonluk yarışında bir takım olarak gelecek.

"ZİRVE YARIŞINA GİREBİLİR"

Başakşehir iyi oynamasa da 3-1'le kazandı. Alanya 38'i cebine koydu. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın üstünde bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlukta herkesin şansı var, Galatasaray final maçları oynamaya doğru gidiyor. Beşiktaş iki maç daha kazansa zirve yarışına girebilir.

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