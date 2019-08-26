Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Trabzonspor maçında sahada

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Gustavo'nun Trabzonspor maçında sahada olacağını açıkladı.

26.08.2019 11:52
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Trabzonspor maçında sahada

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Luiz Gustavo için flaş bir iddia ortaya attı. Eski futbolcu ve yorumcu Dilmen, "Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçına Gustavo ile başlayacağını düşünüyorum çünkü hazır bir oyuncu" dedi.

ADIL RAMI YORUMU

Adil Rami hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Adil Rami'nin ise milli maç arasından sonra toparlanacağını düşünüyorum. Sezon başından beri oynamadı. Ancak Marsilya'da geçen hafta banko oynayan Gustavo, Trabzon maçında oynar, sırıtmaz" dedi.

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