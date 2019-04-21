Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Ligin En Kötü Futbol Oynayan Takımı

Süper Ligin 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, "Alanyaspor: 1 Harun Tekin: 0. Fenerbahçe, ligin en kötü futbol oynayan takımı. Ersun Yanal'a ben bir şey demiyorum, bu gamsız takımı yönetmek zor olmalı." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ ELEŞTİRMEKTEN YORULDUM"

Dilmen, "Fenerbahçe'yi eleştirmekten sıkıldım artık. Dinleyenler de sıkılmıştır. Fenerbahçe 1-0'lık skora şükretsin, Fenerbahçeli olmayanlar da 5-0 bitmediği için üzülsünler. Aykut hoca ile devam edilmesinde fayda vardı." dedi.

"FENERBAHÇE'DE KURTARICI OLARAK ANELKA GİRİYORDU OYUNA"

Dilmen, "Fenerbahçe'de yedek kulübesinden kurtarıcı Anelka giriyordu oyuna. Orta sahada 10-15 gol atan Deivid, ortada Appiah, Aurelio oynuyordu. Savunmada her sezon 5-6 gol atan Luciano, Lugano vardı. Sol beki Roberto Carlos'tu... Neredeeen nereye geldi bu takım?" ifadelerini kullandı.