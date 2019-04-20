Rıdvan Dilmen: Emre Akbaba'nın Pozisyonu Kırmızı Kart

Spor yorumcusu ve yazar Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kayserispor mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Dilmen, çok tartışılan Emre Akbaba'nın pozisyonu için 'Bana göre kırmızı kart' yorumunu yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri;

Galatasaray demoralize olmadan hemen golü buldu ve rahatladı. Lopez'in atılması doğru karar. Top kaleye gidiyor ve elle oynama var. Hakemin kararı doğru. Emre Akbaba'nın pozisyonunda hakemin VAR'a gitmesi gerekiyordu. Bana göre kırmızı kart görmeliydi. Hikmet Karaman 3-3'e oynarsa 7 olur maç.

"BU GOLLER DIAGNE'YE GÜVEN AŞILIYOR"

Diagne üst üste 5. golünü atıyor kendi evinde. Penaltıyı da temiz kullanıyor. Bu goller ona güven kazandıracak. Burada Nagatomo'nun bindirip gol atması da güzeldi. Galatasaray'da favori olduğu maçta tutuk başladı.