Rıdvan Dilmen, ekranlara çok hızlı dönüş yaptı: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır
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Rıdvan Dilmen, ekranlara çok hızlı dönüş yaptı: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

TRT Spor ekranlarında yeni sezon maçlarını yorumlayacak deneyimli futbol adamı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Rize maçıyla start verdi. Dilmen, Beşiktaş'ı ilk haftadan favori gördüğünü ifade etti. Kartal'ın geçen sezonki oyununu sürdürdüğünü belirten Dilmen, "Tersten söyleyeyim. Ligin bitimine 37 hafta kala Beşiktaş şampiyonluğun favorisidir" dedi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Rize maçıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. NTV'deki ayrılıktan sonra Dilmen'in bir süre uzak kalacağı konuşuluyordu ancak bomba gibi geri dönüş yaptı. Dilmen daha ilk programdan gündemi belirleyecek sözler kullandı.

"HİÇBİR EKSİĞİ YOK"

İşte Dilmen'in Beşiktaş yorumu:

"Hazır değil Beşiktaş ama bu normal. Fakat coşku ve enerjisii aynı. Sergen Yalçın'ın maç toplantısı 10 dakikayı geçmiyordur. Takım o kadar alıştı ki oyuna, herkes ne yaptığını biliyor.

"EN ÇOK KREDİ SERGEN YALÇIN'DA"

Ligde gelmiş geçmiş en başarılı hoca Fatih Terim ama kredisi şu an düşüktür. Ligde en fazla krediye sahip olan hoca Sergen Yalçın'dır.

"FAVORİ BEŞİKTAŞ'TIR"

2 kupalı sezondan sonra böyle oynamak çok önemli. Ligin bitimine 37 hafta kala şampiyonluk favorisi Beşiktaş'tır. Ödemelerde problem olmadığını hoca bana söylemişti. Başarının en zor tarafı devam ettirmektir. Çok istekli bir takım Beşiktaş."

Rıdvan Dilmen, ekranlara çok hızlı dönüş yaptı: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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