Rıdvan Dilmen'den Sert Sözler: Şovu Cüneyt Çakır Yaptı

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçın 77. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR'da bulunan Cüneyt Çakır tarafından uyarılmış ve 75. dakikada Tyler Boyd'nin kaçırdığı penaltı vuruşunda ceza sahasına oyuncular girdiği için penaltı vuruşunun tekrarlanması gerektiğini belirtmişti. Bu pozisyon sonrası Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır için sert sözler sarf etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri;

"BEŞİKTAŞ 6'DA 6 YAPTI"

Uyuyan baykuşlar, uyuyan aslan ve kartalları ayağa kaldırdı. 6'da 6 yaptı Beşiktaş. Gol ortalaması 3'ün üzerinde bir Beşiktaş. 7 attı, 4 attı, 3 attı. Rakibinin de puan kaybetmesinden dolayı potaya giren bir Beşiktaş var. Tabi Galatasaray hala işin içinde. Aslan aslında uyumuyordu ama uyuyan kartaldı.

"BEŞİKTAŞ AYAKTA KALDI"

"Bu eforla Ankaragücü mü yoksa Beşiktaş mı ayakta kalacak diye düşünürken Beşiktaş ayakta kaldı. İkinci yarıda daha diri olan taraf Beşiktaş'tı."

"ŞOVU CÜNEYT ÇAKIR YAPTI"

"Maçın ilk yarısı Ankaragücü, ikinci yarısı Beşiktaş ağırlıklı oynandı. Karius tuttu, Burak attı derken maçın şovunu Cüneyt Çakır yaptı. Resital yaptı. 1.5 eksiği vardı. VAR'dan 'Hocam Burak'a yapılan kırmızı olabilir gel bir bak demesi lazım. Ancak Atiba'nın sarı kartını atlama diyebilir. Yayıncı kuruluşta ne gördüm biliyor musun? Penaltının tekrarlanması doğru. Aynı stat, Rizespor maçı, 2-1, Beşiktaş penaltı kullanıyor, Quaresma kullanıyor, orada da ihlal var, çağrılmıyor. Orada da VAR'da Cüneyt Çakır var, orada 2-1 iken çağırmıyorsun, 3-0'ken ben de çağırırım." yorumunu yaptı.