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Rıdvan Dilmen'den kura yorumu: Gruptan memnunum

Türkiye'nin EURO 2020'deki rakiplerini yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Ben gruptan memnunum. Dördüncü torbadan Galler iyi bir kura. En iyi 3. de olabilirsin bu grupta ve çıkabilirsin." dedi.

30.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:08
Rıdvan Dilmen'den kura yorumu: Gruptan memnunum

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan ay-yıldızlılar, , İsviçre ve ile A Grubu'nda yer aldı.Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını İtalya'nın başkenti Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

"BEN GRUPTAN MEMNUNUM"

, kurayı NTV ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, "İsviçre'nin standart futbolu var. Galler fizikli bir takım, öndeki oyuncularla sonuç almaya çalışıyor. İtalya'nın en büyük avantajı ev sahibi olması. Ben gruptan memnunum. Dördüncü torbadan Galler iyi bir kura. En iyi 3. de olabilirsin bu grupta ve çıkabilirsin." dedi.

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