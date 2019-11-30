Rıdvan Dilmen'den kura yorumu: Gruptan memnunum

30.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:08

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan ay-yıldızlılar, İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı.Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını İtalya'nın başkenti Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

"BEN GRUPTAN MEMNUNUM"

Rıdvan Dilmen, kurayı NTV ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, "İsviçre'nin standart futbolu var. Galler fizikli bir takım, öndeki oyuncularla sonuç almaya çalışıyor. İtalya'nın en büyük avantajı ev sahibi olması. Ben gruptan memnunum. Dördüncü torbadan Galler iyi bir kura. En iyi 3. de olabilirsin bu grupta ve çıkabilirsin." dedi.