Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Fenerbahçe'ye transfer önerisi!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Real Madrid'e 5-3 yenildiği mücadeleyi yorumladı. Dilmen, "Bardağın boş tarafına bakalım; Fenerbahçe 2 maçta toplam 11 gol yiyor, 15-20 pozisyon veriyor. Penaltıdan, duran top ortasından, verkaçtan goller görüyor iki maçta da. Bunların arasında kontratak sonucu Müller'in plasesiyle yenilen gol hariç ceza sahası dışından gol yok. Yani Fenerbahçe tek ceza sahası dışı golünü saçma bir şekilde rakip sahaya yığılması sonucu kontratakla yedi. Diğer 10 gol ceza sahası içinden. Buradan ne görürüz? Fenerbahçe stoperlerinin ne kadar hamlesiz olduğunu. Ayrıca orta sahadaki direncin ne kadar düşük olduğunu." dedi.

"MURİÇ SON YILLARDAKİ EN İYİ TRANSFER"

Dilmen, "Fenerbahçe'nin kesinlikle 2 stoperle kadrosunu takviye etmesi gerek. Hatta birinin sol ayaklı ve aynı zamanda sol bek pozisyonunda oynayabilecek olması önemli. Bu açıdan bakıldığında Fenerbahçe yönetimi ne yapıp edip Kolarov'u mutlaka takıma katmalı diye düşünüyorum. Bardağın dolu tarafı da var. Yıllarca forvet transferlerine büyük paralar aktarıldı. Ama genç yaşı ve olağanüstü özverisiyle Muriç son yıllardaki en iyi transfer. Ancak arkasındaki Kruse'nin Alex kadar bile savunmayla alakası yok, Ersun Yanal sistemini bunu görerek kurmalı." diye konuştu.