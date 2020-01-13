Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı
Rıdvan Dilmen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Yıldırım Demirören, Erol Bedir, Fikret Orman ve Ali Koç'un yer aldığı bir ortamda "Aranızdaki en pozitif ve en şeffaf başkan Ali Koç" dediğini açıkladı.
Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarındaki %100 Futbol programında gündemi değerlendirdi. Dilmen, "Ben açıkçası Ali Koç'u radyodan dinledim. Sonra FBTV'den bir kısmını izledim. Ali Bey'i bir hayli dolu ve canı sıkkın gördüm. Bugünden değil çok daha önceden bir süreç olduğunu görüyoruz. Ali Koç, daha önce de serzenişlerde bulunurken, bugün de farklı değildi. Bankalar Birliği çalışması çok daha önce yapılıp, 5 değil de 10 yıla yayılabilirdi. Siyaset mi futbola karışıyor, futbol mu siyaseti bulaştırıyor? Bu çok önemli, Ali Koç da bundan bahsetti." dedi.
"EN ŞEFFAF BAŞKAN ALİ KOÇ"
Dilmen, "Kulüplerimizin artık ayaklarını yorganına göre uzatma vakti gelmiştir. Yıldırım Bey, Erol Bedir, Fikret Bey, Ali Bey, Berat Albayrak ayaküstü futbol konuşuyordu. Berat Bey açıkça, "Aranızdaki en pozitif ve en şeffaf başkan Ali Koç" dedi. Ben ödeyemeyeceğim paraya nasıl imza atayım, ödeyemezsem UEFA bana sorar diye geri çekildi Ali Koç yönetimi. Trabzonspor ve Galatasaray düşünmeden kabul ettiler. Ali Koç ve ekibi, kendi bankası da dahil 5 bankayla görüştü." diye konuştu.
"TRABZON BELEDİYE BAŞKANI'NIN YAPTIĞI CUMHURBAŞKANIMIZA KÖTÜLÜK ETMEKTİR"
Ünlü futbol yorumcusu, "Trabzonspor'da Ünal Hoca ayrıldı, kulübün iç problemi. Trabzonspor'da Ünal Hoca'nın başarılı olmasını isterdim. Trabzon Belediye Başkanı'nın buradan yola çıkarak 5 madde yapıp, içine Fenerbahçe'yi de koyması, Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımıza kötülük etmektir." ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı
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dedikodu yapacağına futbol yorumu yapsaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Futbol Dünyasında çok büyük paralar dönüyor Bunun kontröl altına alınması şart. Fatih Terim Cumhurbaşkanından çok alıyor bu normal değil Bunlardan yeterli vergi alınmıyor. fautboicular araba üstüne araba alma yarışına giriyorlar. Türkiye bütçesi gün gelecek bu yükü kaldıramayacakCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Ali koçun başkanlığı çok berbat ama hakkını yemeyelim kulubü için didiniyor yapmadığı borç için mücadele veriyor.Ama ne yaparsa yapsın büyük kulüpler ya satılacak yada kayyuma teslim edilecek iş o noktaya geldi........Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Gevşek ! Kendi kendine yorum yapmaya devam ediyorsun )Yayından Kaldır
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Rıdvan bey milli takım asist ve gol kralı,şampiyonlar ligi ve ligde esip gürlemiş birisi ya ondan böyle konuşuyorCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Fener avrupadan kupa alacak haaaahaaaaaa1 1 Yayından Kaldır
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He he o yüzden yalakalık yapıp şampiyon takımın forması dedi. bu çokomelli ne yaptığını şaşırdı iyice.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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alo koclar cok durust cok seffaf diyor seytanin birisi yersen. . . gerci bunu yiyecek malesef ulkemde o kadar cok beynini kulanamiyan cahil varki . . . bosuna oksijen tuketiyyorlar . . .Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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RIDVAM TAM BİR SİYASETCİ BİR SONRAKİ SEÇİM MİLLETVEKİLİ ADAYI BELLİ OLDU. VAY HALİMİZE VAYYYCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır