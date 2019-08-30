Rıdvan Dilmen: Ben bu kadar rezaletini görmedim

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, maçın hakemine yüklendi.

30.08.2019 23:13
Rıdvan Dilmen: Ben bu kadar rezaletini görmedim

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, 5 kırmızı kartın çıktığı ve Kayserispor'un Galatasaray'a 3-2 yenildiği maç sonrasında hakemi eleştirdi.

Dilmen, "Galatasaray, üçüncü haftada galibiyetle tanışmasa bir demoralize olacaktı. Taraftar bu maça gitmek için ne yapyıor? Para veriyor, en az 1 saat kala evinden çıkıyor, bugün olduğu gibi 2 saat 5 dakika maç izliyor. Hadi 1 saatte evine gidiyor minimum işi zor dimi? Futbolcu bütün hafta hazırlanıyor, koşuyor, maç oynuyor. İyi ya da kötü oynuyor, gol atıyor, hata yapıyor. Antrenör fena, bütün hafta boyunca nasıl puan alırım diye düşünüyor. Vallahi en kolay iş artık hakemlik 'VAR'dan sonra... Ama vallahi de billahi de ben bu kadar rezalet görmedim" diyerek sitem etti.

"KAYGI İNSANA HATA YAPTIRIR"

Dilmen hakemlere verilen cezalarla ilgili olarak, "Öyle bir psikolojik baskı altındalar ki, kaygı insana hata yaptırır.Mustafa Öğretmenoğlu 2-3 hafta maç almayabilir ama sonra alır çünkü Kayserispor'un canı yandı. Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın canı yansaydı böyle olmazdı. Emsali var çünkü, 2 ay önce emsali var. Cezalandırma tabi ki olacak, ciddi cezalarda verilsin. Halis Özkahya, FIFA hakemi belki de bilmiyorum milli maç yönetecek. 3. hafta maçları oynanıyor hala maçı yok. Nerede ceza aldı, Trabzonspor'a verilmeyen penaltıda VAR'da olduğu için mi? Bence pozisyon penaltıydı" sözlerini kullandı.

"REKLAMLAR BİTTİ"

"Onun için Türk futboluna hayırlı olsun acayip bir sezon başlıyor. İlk iki hafta hatalar olsa bile pozitif bir hava var Türkiye'de reklamlar bitti ve start verildi."

Rıdvan Dilmen: Ben bu kadar rezaletini görmedim
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YORUMLAR (130)

  • SULEYMAN CAKIR:
    Ne sacma yorum yapiyorsunuz mac 8 dakka uzatildiginda zaten gs 2 1 öndeydi uzatmada gol yiyip gol attik uzatmadada duraksamalar oldu .Madem oyle bir dk daha gol yemeseydi kayseri sonra kırmızi kartlar iki haklı saridan verildi.Gs nin golu ofsayt diye verilmedi.Bir tane yorumcu aksini soylemiyorken fenevliler aglamasin
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  • AHMET AMCA:
    Normal surede 8 dakika uzatildi, GS golu atti mac bitti. 90 saniye daha uzatildi. . REZALET SKANDAL. .
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  • KÖTÜ SÜLEYMAN:
    Çünkü bu ve bunun gibiler şuna alışık Galatasaraya sarı kartlık fauller verilmez kırmızı olanlar sarı verilir mümkünse sadece faulle geçiştirilir. Hakem normal kararlar verince başlarlar böyle çirkefliğe algıya. Erman hoca bile böyle hakem olmaz diye çıktı pozisyonları izlerken birine bile yanlış diyemedi tereddütte kaldığı tek pozisyon Kayserinin golü dirsek var ama düşürür mü?Düşürür düşürmez kardeşim sen ne diye adamın göğsüne dirsekle vurup topa gidiyosun. Ofsaytlarda şüpheliymiş geziyo interne
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  • SPORCU:
    Hangi karar yanlış hacı allah var yukarıda.penaltı mı? Haa ofsayt lar ofsayt değildi ama o da vardan
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  • CAN DEP:
    Esas en büyük rezalet ligin ilk haftasinda Gazisehir macinda Feneve verilen uyduruk üc penaltiydi...o zaman niye konuşmadin Ridvan zirtosu..
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  • BABAN..:
    o zaman babnızla olan maçı izlersin gerçek maçı görürsün21 bitti 22 geldi cinconlu.
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