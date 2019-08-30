Rıdvan Dilmen: Ben bu kadar rezaletini görmedim

30.08.2019 23:13

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, 5 kırmızı kartın çıktığı ve Kayserispor'un Galatasaray'a 3-2 yenildiği maç sonrasında hakemi eleştirdi.

Dilmen, "Galatasaray, üçüncü haftada galibiyetle tanışmasa bir demoralize olacaktı. Taraftar bu maça gitmek için ne yapyıor? Para veriyor, en az 1 saat kala evinden çıkıyor, bugün olduğu gibi 2 saat 5 dakika maç izliyor. Hadi 1 saatte evine gidiyor minimum işi zor dimi? Futbolcu bütün hafta hazırlanıyor, koşuyor, maç oynuyor. İyi ya da kötü oynuyor, gol atıyor, hata yapıyor. Antrenör fena, bütün hafta boyunca nasıl puan alırım diye düşünüyor. Vallahi en kolay iş artık hakemlik 'VAR'dan sonra... Ama vallahi de billahi de ben bu kadar rezalet görmedim" diyerek sitem etti.

"KAYGI İNSANA HATA YAPTIRIR"

Dilmen hakemlere verilen cezalarla ilgili olarak, "Öyle bir psikolojik baskı altındalar ki, kaygı insana hata yaptırır.Mustafa Öğretmenoğlu 2-3 hafta maç almayabilir ama sonra alır çünkü Kayserispor'un canı yandı. Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın canı yansaydı böyle olmazdı. Emsali var çünkü, 2 ay önce emsali var. Cezalandırma tabi ki olacak, ciddi cezalarda verilsin. Halis Özkahya, FIFA hakemi belki de bilmiyorum milli maç yönetecek. 3. hafta maçları oynanıyor hala maçı yok. Nerede ceza aldı, Trabzonspor'a verilmeyen penaltıda VAR'da olduğu için mi? Bence pozisyon penaltıydı" sözlerini kullandı.

"REKLAMLAR BİTTİ"

"Onun için Türk futboluna hayırlı olsun acayip bir sezon başlıyor. İlk iki hafta hatalar olsa bile pozitif bir hava var Türkiye'de reklamlar bitti ve start verildi."