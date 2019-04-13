Rıdvan Dilmen: Başakşehir Büyük Takım Değil
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-1 yendiği mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, "Başakşehir büyük bir takım değil. 3 senedir şampiyonluğa oynuyorlar, 3 bin kişi maçına gitmiyor." dedi.
Beşiktaş, Süper Ligin 28. haftasında lider Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. Rıdvan Dilmen, NTV'de karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, "Bazıları teknik direktörün takım için önemi %20 der, bazısı %80 der. Bana göre önemi %100'dür. Şenol hoca, rakip analizini iyi yapamamış. Ardından hamlede bulundu. Atiba, Medel ve Dorukhan orta sahası ile oynadığında ben kaleci Karius'u göremedim bile." diye konuştu.
"BÜYÜK KULÜP OLMAK FARKLI BİR ŞEY"
Dilmen, "Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Medipol Başakşehir, büyük bir kulüp değil. Harika yönetiliyor, Abdullah Avcı çok iyi yönetiyor. Bu takımı yönetmek kolay değildir. Ancak bu maçı bugün kim yönetti? Beşiktaş taraftarı... Bırakmadı maçı. 2-1 oldu, skoru korudular. Başakşehir'in kültürü, İBB'den geliyor. Taraftarına, formasına saygı duyuyorum ama büyük kulüp olmak farklı bir şey. 3 senedir şampiyonluğa oynuyorlar, 3 bin kişi maçına gitmiyor." dedi.
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Başakşehir büyük takım değil,sende yorumcu değilsin Rıdvan. Bende Evet diyorum hatırladın mı yandaş şeytan!Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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ŞU İSTANBULDA ZATEN 3 TANE BÜYÜK TAKIM VAR . GERİSİNİN NE İŞİ VAR BU LİGDE . YOK BAŞAKŞEHİR YOK KASIMPAŞA YAKINDA ÜMRANİYEDE GELİR . BUNLARIN YERİNE KOCA ŞEHİR TAKIMLARI NERDESİNİZ . SAMSUN ADANA ESKİŞEHİR ANTEP SAKARYA DİYARBAKIR . KOSKOCA ŞEHİR TAKIMLARI ŞU LİGDE YOK İLÇE TAKIMLARI VAR .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Başakşehir klubu x partinin ki herkes biliyor hangi parti olduğunu para aklama kanalıdır. Emre belezoğlu arda clicy adebayor aklıma akıl almayan bütçeler acaba bu kadar kısa sürede nereden geliyor bu değirmenin suyu ?Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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BUNU YENİ ANLAMANDA SENİN BÜYÜK YORUMCU OLMADIĞIN MANASINA GELİR. . . . . BAŞAKŞEHİR HALKIN ALIN TERİNİN FİTURSUZCA HARCANDIĞI TAKIMDIR İSRAFTIR HARAMDIR. . . . . . .Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Doğru,Fener daha büyük ama Başakşehir Fener i sadece 29 puan geçiyor.Cevap Yaz 13 18 Yayından Kaldır