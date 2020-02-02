: Rıdvan Dilmen, Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdi

02.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:05

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Sörloth ve Novak'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, "Fenerbahçe deplasmanda hiç girmediği kadar gol girişimi ve pozisyon buldu. Aslında ezici bir oyun üstünlüğü yoktu maçta, Fenerbahçe'nin hata yapmasını bekledi Trabzon. Hakem bir anda autu korner verdi, sahanın en iyi oyuncusu Sörloth'un omzundan top dışarı gitti, korner geldi. Hava topu için gelen Campi ve Novak oradaydı, dönmelerine gerek kalmamıştı, hakem hatası sonrası Trabzonspor 2. golü buldu." dedi.

"TRABZONSPOR İYİ OYNAMADI"

Dilmen, "Trabzonspor bugün iyi oynamadı, mücadele etti. Ozan'ı sağ öne koydun, Trabzonspor 10 kişiyle savunma yaparak ceza alanını kalabalık tutuyor. Ozan da ortaya geldi, kalabalıklaştı. Muriqi geldiğinden beri en vasat oyununu oynadı, Kruse fizik olarak zaten böyle bir oyuncu. Oyuna baktığımızda Fenerbahçe'nin rahat 1 puan alabileceği bir pozisyondu. Maç sonunda Kruse'nin, Uğurcan'a değmediği bir pozisyon var, faul çaldı. Ali Palabıyık, Kruse ve Uğurcan'ın sonda bir pozisyonu var, çok erken düdük çaldı aynı Galatasaray maçında olduğu gibi. Benim gördüğüm gibi pozisyon faul değilse, o da skoru etkileyecek bir olay." diye konuştu.

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