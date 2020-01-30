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Ricardo Rodriguez, PSV'yle sözleşme imzalamak için Hollanda'ya gitti

Fenerbahçe'nin harcama limiti ile transferini gerçekleştiremediği belirtilen Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibi PSV'yle sözleşme imzalamak için Hollanda'ya gitti.

30.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:08
Ricardo Rodriguez, PSV'yle sözleşme imzalamak için Hollanda'ya gitti

'nin uzun süredir transfer etmek istediği 'ın sol beki Ricardo Rodriguez'den sarı-lacivertlilere kötü geldi.

İtalyan gazeteci Antonio Vitiello sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsviçreli futbolcunun havalimanında olduğu ve PSV'ye imza atmak için 'ya doğru yola çıktığı aktarıldı.

NAPOLI'YLE ANLAŞAMAMIŞLARDI

Fenerbahçe'nin yanı sıra bir diğer İtalyan devi Napoli'nin de ilgilendiği 27 yaşındaki Ricardo Rodriguez'in Napoli'ye transferi gerçekleşmemiş ve Milan, PSV ile anlaşma sağlamıştı.


Haber Videosu

: Ricardo Rodriguez, PSV'yle sözleşme imzalamak için Hollanda'ya gitti
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