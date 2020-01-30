Ricardo Rodriguez, PSV'yle sözleşme imzalamak için Hollanda'ya gitti
Fenerbahçe'nin harcama limiti ile transferini gerçekleştiremediği belirtilen Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibi PSV'yle sözleşme imzalamak için Hollanda'ya gitti.
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
İtalyan gazeteci Antonio Vitiello sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsviçreli futbolcunun havalimanında olduğu ve PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya doğru yola çıktığı aktarıldı.
NAPOLI'YLE ANLAŞAMAMIŞLARDI
Fenerbahçe'nin yanı sıra bir diğer İtalyan devi Napoli'nin de ilgilendiği 27 yaşındaki Ricardo Rodriguez'in Napoli'ye transferi gerçekleşmemiş ve Milan, PSV ile anlaşma sağlamıştı.
Haber Videosu: Ricardo Rodriguez, PSV'yle sözleşme imzalamak için Hollanda'ya gitti
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Şimdi açıklama yapar koyun ali psv sırtını uefaya dayamış diye:)))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Alexin gidisinden sonra kim gitse yikamazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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nihatlar palabıyıklar sağ olsun bu nekiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Hollanda hükümeti PSV nin arkasında. . . . ıngaaaaaaCevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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''fenerbahçeyi yıkan haber !''miş Fenerbahçe kadar başınıza taş düşsün. . .Cevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
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TFF Kına yaksın . . .Cevap Yaz 12 9 Yayından Kaldır
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tff nin eş anlamı şikebahçe10 13 Yayından Kaldır
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BİZ ALEXİN GİDİŞİNİ GÖRMÜŞÜZ BU NE KİCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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NEDEN YIKILSINKİ FENERBAHÇE ZATEN HİÇ BİZİM OLMADIKİ ÜZÜLELİMCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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kral yapmayın ali koç şimdi çıkar psv fetoyla anlaştı ve topçumuzu aldılar fenerbahçeyi yıkamıcaklar falan der2 4 Yayından Kaldır