Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ı takipten çıkardı!
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, İkinci Başkan Serdal Adalı'ya "Quaresma'nın parasını verin, sonra da gönderin gitsin." dediği iddia edilmişti. Bu iddia üzerine de yıldız oyuncu sosyal medya hesabından "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim. İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım." demişti.
BEŞİKTAŞ'I SİLDİ
Ricardo Quaresma, yaptığı açıklama sonrası Instagram hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı. Yıldız oyuncunun bu hareketi "Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak" şeklinde yorumlandı.
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