Ricardo Quaresma, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov ile görüşecek!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Avrupa Ligi finalinin ertesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Q7'nin Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bugün sürpriz bir ziyarette bulundu. Azeri ajansı Report'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre Siyah Beyazlılar'ın 36 yaşındaki yıldız futbolcusu, UEFA Avrupa Ligi finalinin ertesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Haberde Q7'nin Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Söz konusu görüşmenin içeriğiyle ilgiliyse herhangi bir bilgi verilmedi.
(Fanatik)
YORUMLAR (2)
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Quaresma’yı İmana davet ediyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gut gut sehr gutCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır