Ricardo Carvalho'nun 2010-11 Sezonunda Levante'ye Attığı Gol
01.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:17
LaLiga'da 2010-2011 sezonunda Real Madrid, 24. haftada Santiago Bernabeu'da Levante'yi ağırladı. Cristiano Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşta Ricardo Carvalho skoru 2-0 yapan golü kaydetti.
LaLiga'da 2010-2011 sezonunda Real Madrid, 24. haftada Santiago Bernabeu'da Levante'yi ağırladı. Cristiano Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşta Ricardo Carvalho skoru 2-0 yapan golü kaydetti.
Kaynak: Dugout