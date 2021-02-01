Ricardo Carvalho'nun 2010-11 Sezonunda Levante'ye Attığı Gol
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Ricardo Carvalho'nun 2010-11 Sezonunda Levante'ye Attığı Gol

01.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:17

LaLiga'da 2010-2011 sezonunda Real Madrid, 24. haftada Santiago Bernabeu'da Levante'yi ağırladı. Cristiano Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşta Ricardo Carvalho skoru 2-0 yapan golü kaydetti.

LaLiga'da 2010-2011 sezonunda Real Madrid, 24. haftada Santiago Bernabeu'da Levante'yi ağırladı. Cristiano Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşta Ricardo Carvalho skoru 2-0 yapan golü kaydetti.

Ricardo Carvalho'nun 2010-11 Sezonunda Levante'ye Attığı Gol

Kaynak: Dugout

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