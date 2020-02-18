Reuters: Volkswagen, Türkiye'deki fabrika yatırımını bir kez daha erteledi

18.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:06

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW), Türkiye'de otomobil fabrikası kurup kurmama konusundaki kararını bir kez daha ertelediği iddia edildi.

Reuters'ın şirket kaynaklarına dayandırdığı gelişmeye göre, kararın yıl ortasında açıklanması bekleniyor. Reuters'e konuşan şirkete yakın bir kaynak, süreç ile ilgili olarak, "Hala zamanımız var ve bu kararı kesinlikle yıl ortasına kadar verebiliriz" dedi.

ŞUBAT'TA KARAR VERECEKTİ

Volkswagen, en son geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada fabrika yatırım kararını Şubat ayında vereceğini açıklamıştı. Avrupa'daki fabrikalarında elektrikli araçlara yer açmak için yeni bir tesis arayışına giren VW, Ekim 2019'da Manisa'da yaklaşık 1 milyar liralık bir şirket kurmuştu.

ROMANYA VE BULGARİSTAN YENİDEN TALİP OLMUŞTU

Volkswagen, Barış Pınarı Harekatı'na gelen tepkiler üzerine Manisa'da yılık 300 bin araç üretme kapasiteli tesis kurma planlarını askıya almıştı. Daha önce aday listesinde yer alan Romanya ve Bulgaristan, bu erteleme kararıyla projeye yeniden talip olmuştu.

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