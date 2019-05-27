Renault ve Fiat Chrysyler Ortaklık Görüşmeleri Yürütüyor

Renault ve Fiat Chrysyler, geniş kapsamlı bir global ortaklık için görüşmelerde bulunuyorlar.

Le Figaro gazetesinin haberine göre Fiat Chrysler ile olası bir ortaklık bu sabah toplanacak olan Renault Yönetim Kurulu'nda ele alınacak. Renault Başkanı Jean-Dominique Senard, Fiat Chrysler ile birleşme planlarını Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'ye Cuma günü aktardı.

TOPLAM PİYASA DEĞERLERİ 33 MİLYON EURO

Fransız hükümeti Renault'un yüzde 15 hissesini kontrol ediyor. Renault ve Fiat Chrsler'in toplam piyasa değerleri 33 milyar euro.

GLOBAL PİYASADA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALACAK

Türkiye'de fabrikaları olan iki otomobil üreticisinden Fiat konu ile ilgili yayımladığı bülteninde, birleştirilen işlerin şirket hissedarlarına yüzde 50-50 paylaştırılacağı belirtildi. Açıklamada yönetim kurulunun çoğunluğunun bağımsız olacağı ifade edildi.

Renault ve FCA birleşirse, yıllık 37 milyar dolar değerinde bir otomotiv şirketi oluşacak. Böyle bir birleşme Volkswagen AG ve Toyota Motor'un ardından global piyasada General Motors'u geçerek üçüncü sırada yer alacak. Fiat, birleşme sonucu fabrika kapatılmasının öngörülmediğini bildirdi.