Renault, Nissan`daki hisselerini azaltacak

Nissan Motor ve Renault yöneticileri global ortaklıklarını yeniden şekillendirmeyi görüşüyorlar.

Nissan, Renault'un Şirket'teki yüzde 43,4 payını azaltmasını ve iki şirket arasında uzun süredir var olan gerilimin bu global ortaklığın yeniden şekillendirilmesi yoluyla çözülmesini istiyor.

Nissan'ın Renault'ta oy hakkı olmayan yüzde 15 payı bulunuyor.