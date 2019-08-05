Renault, Nissan`daki hisselerini azaltacak
Fransız otomobil üreticisi Renault, Fiat Chrysler ile ortaklık görüşmelerinin yeniden başlamasının önünü açmak için Nissan Motor`daki yüzde 43,4 payını azaltmak üzere görüşmeler yürütüyor.
Nissan Motor ve Renault yöneticileri global ortaklıklarını yeniden şekillendirmeyi görüşüyorlar.
Nissan, Renault'un Şirket'teki yüzde 43,4 payını azaltmasını ve iki şirket arasında uzun süredir var olan gerilimin bu global ortaklığın yeniden şekillendirilmesi yoluyla çözülmesini istiyor.
Nissan'ın Renault'ta oy hakkı olmayan yüzde 15 payı bulunuyor.
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