Real Madrid, Zinedine Zidane'ı Resmen Açıkladı!
Real Madrid, Zinedine Zidane ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
İspanya Liginde sıkıntılı günler geçiren ve Şampiyonlar Liginde Ajax'a elenen Real Madrid'in, yeni teknik direktörü belli oldu. Real Madrid Kulübü, Arjantinli teknik direktör Santiago Solari'nin görevine son verildiğini ve Zidane ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
MAYIS 2018'DE GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI
Futbolculuk döneminde formasını giyip birçok başarı yakaladığı Real Madrid'de altyapı takımını çalıştırdıktan sonra 2016'da A takımının başına geçen Zidane, kulübe üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı. Ayrıca Real Madrid ile ikişer UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birer La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları elde eden 46 yaşındaki teknik direktör, Mayıs 2018'de görevini bırakmıştı.
LİDERİN 12 PUAN GERİSİNDE YER ALIYOR
Sezon başında görev alan İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ve Solari yönetiminde La Liga'da 27 haftada 51 puan toplayan Real Madrid, lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde yer alıyor.
97 GÜNDE BİR KUPA KALDIRMIŞTI
Zinedine Zidane, Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu ilk dönemde ortalama 97 günde bir kupa kaldırmıştı.
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Bakalim ronaldosuz ne yapacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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kupa avcısı geri döndüCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adam mikser gibi gittiği yeri karıştırıp kendine iş bulana kadar huzur vermiyor futbolcuyken de süperdi ama karakteri zayıftıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Zidane efsanedir hem futbolculuğuyla hem de TD olarak. Kaldırmadığı kupa kalmadı neredeyse. 98 Fransa dünya kupası, 3 defa arka arkaya şampiyonlar ligi şampiyonluğu. Şimdiki amaç seneye El Classico lig şampiyonluğunu almak. Chelsea ile görüşüyordu aslında Real Madrid ile anlaşmasına şaşırdım çünkü misyonunu tamamlamıştı orada. Umarım yine başarılı olur Materazziye kafa atan büyük usta :))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ronaldo yu Tekrar İstiyorumCevap Yaz 10 Yayından Kaldır