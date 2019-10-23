Real Madrid maçının yıldızı Muslera, kariyer rekoru kırdı

23.10.2019 00:43

Şampiyonlar Ligi'ndeTürkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, A Grubu'nda konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'e 1-0 yenildi. Konuk takımın golü 18. dakikada Toni Kroos'tan geldi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Real Madrid maçındaki performansıyla alkış aldı. Real Madrid karşısında 12 kurtarış yapan 33 yaşındaki kaleci, Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek kurtarış sayısına ulaştı. Öte yandan deneyimli kaleci, haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

"HALA ŞANSIMIZ VAR"

Maç sonunda konuşan Fernando Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın kuralı açık, bu tip maçlarda yakaladığınızı atacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Kötü oynamadık ama kaybettik. Hala şansımız var ama bu konulara dikkat etmeliyiz" dedi.