Galatasaray-Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetecek!

20.10.2019 14:28

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü, Galatasaray'ın sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yapacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

CİM-BOM 1 PUANLA 3. SIRADA YER ALIYOR

Sarı-kırmızılı takım Devler Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalmıştı. Cim-Bom ikinci maçında sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, grubunda 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA