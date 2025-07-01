Real Madrid Juventus hangi kanalda? Real Madrid Juventus maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Juventus hangi kanalda? Real Madrid Juventus maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Juventus maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Juventus maçı yayın bilgisi!

Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda? Real Madrid Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Juventus maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Juventus maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Juventus maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Juventus maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Real Madrid Juventus maçını izleyebilirsiniz.

Real Madrid Juventus hangi kanalda? Real Madrid Juventus maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Juventus maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında

Alevlerle mücadele sürüyor! 3 şehrimizden sevindiren haber geldi
Alevlerle mücadele devam ediyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Yangınla boğuşan Hatay'dan kahreden görüntüler
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.