Real Madrid Juventus hangi kanalda? Real Madrid Juventus maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda? Real Madrid Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Juventus maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Juventus maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Juventus maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Juventus maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Real Madrid Juventus maçını izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Juventus maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.