Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'e çılgın öneri: Galatasaray'a transfer olmalı

09.09.2019 11:03

Kolombiya'nın efsane oyuncularından Ivan Cordoba, G.Saray'ın Falcao transferini yorumladı. Cordoba, "Falcao'ya muhteşem bir karşılama yapıldı. Bence James Rodriguez de Galatasaray'a transfer olmalı" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Kolombiya'nın yıldız oyuncusu James Rodriguez'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Rodriguez, 76 kez milli oldu. James Rodriguez, 2017-2018 sezonunda Bayern Münih'e 13 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiralanmıştı.

FALCAO'YA ÇILGIN KARŞILAMA

Yıldız futbolcuyu yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı taraftar meşalelerle karşıladı. Falcao ayağının tozuyla taraftara üçlü çektirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline özel jetle gelen Falcao'ya Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar eşlik etti.

Terminalde kendilerine ayrılan yerlere sığmayan taraftarlar, telleri aşarken, bazıları da elektrik direklerine tırmanarak Falcao'yu görmeye çalıştı.