Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı
Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Real Madrid'in evinde Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç İspanyol basınında çok konuşuldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım olan Galatasaray'ın deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenilmesi ise İspanyol basınında çok konuşuldu.
İşte İspanyol basınında 6-0'lık maç ile ilgili başlıklar:
EL PAIS: Real Madrid, Galatasaray'ı süpürdü.
DEFENSA CENTRAL: Rodrygo hat trick yaptı, Madrid'in tanrısı oldu.
FOXSPORT MEKSİKA: Real Madrid, Bernabeu'da Galatasaray'ı ezdi.
MUNDO DEPORTIVO: Real Galatasaray'ı çok kolay geçti.
ABC: Real'in karşısında bir rakip olmadığını söylememiz gerekecek.
AS: Bernabeu'da zenginleştirilmiş uranyum bulundu: Rodrygo.
MARCA: Bale ve James olmasa ne yazar.
VİDEO: Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı