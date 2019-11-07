Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Real Madrid'in evinde Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç İspanyol basınında çok konuşuldu.

07.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:14
Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım olan Galatasaray'ın deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenilmesi ise İspanyol basınında çok konuşuldu.

İşte İspanyol basınında 6-0'lık maç ile ilgili başlıklar:

EL PAIS: Real Madrid, Galatasaray'ı süpürdü.

DEFENSA CENTRAL: Rodrygo hat trick yaptı, Madrid'in tanrısı oldu.

FOXSPORT MEKSİKA: Real Madrid, Bernabeu'da Galatasaray'ı ezdi.

MUNDO DEPORTIVO: Real Galatasaray'ı çok kolay geçti.

ABC: Real'in karşısında bir rakip olmadığını söylememiz gerekecek.

AS: Bernabeu'da zenginleştirilmiş uranyum bulundu: Rodrygo.

MARCA: Bale ve James olmasa ne yazar.


VİDEO: Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı
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