Real Madrid'in eski futbolcusu Drente, iflas etti

Bir dönem Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki Hollandalı futbolcu Royston Drenthe için Breda şehrinin mahkemesi tarafından iflas kararı çıktı.

Hollanda 3. Lig takımlarından Kozakken Boys'da forma giyen Royston Drenthe resmen iflas etti.

Hollandalı futbolcu daha önce yaptığı açıklamada tüm futbol kariyeri boyunca kazandığı parayı kaybettiğini belirtmişti. Drenthe 2007-2008 sezonu başında Feyenoord'dan Real Madrid'de 14 milyon euroluk bonserrvis bedeliyle transfer olmuştu.

KAYSERİ ERCİYESSPOR'DA DA FORMA GİYDİ

Hollandalı futbolcu, 2015 yılında da ülkemizde Kayseri Erciyesspor forması giymişti. Tecrübeli oyuncu Süper Lig 'de çıktığı 11 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.