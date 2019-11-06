Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!

Real Madrid'in Benzema ile bulduğu gol sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, "Formayı çıkarın çıplak oynayın ve sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" tezahüratlarında bulundu.

06.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:55
Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid'e konuk oldu. Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi. Taraftarlar ilk 45 dakikada 4 gol yenmesinin ardından sitem dolu tezahüratlar yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ilk yarının bitiş düdüğünün ardından "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın ve formayı çıkarın çıplak oynayın" diye bağırdı.

REAL MADRİDLİ TARAFTARLAR MÜCADELEYE İLGİ GÖSTERMEDİ

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi. Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.


VİDEO: Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!
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YORUMLAR (19)

  • SAMİRA:
    Orda oynayanlarin coku ne paralar aliyor ,bu ayri meselde peki vatandashim neden 8 milyona aldigin oyuncuyu sandikta tutuyorsun?neden sakat aldin? Biliyormusunuz ne dushunuyorum orda oynayn futbolcularda ruh yok.hem neden olsunlarki?hepisi iyi paralari alip dansoz oynatan emekli yabancilar.utanmasalar koltuk koyup dinlenecekler Peki son iki sorum var. Neden cimi durmazi Emre moru Ve bi sira turku aldin?oynatmadiktan sora neden aldin.birak oynasinlar .bari milli ruh onlarda olur belki Ikinci sorum Oyuncularin neden bukadar ruhsuz ve yorgun?
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  • BLACK SWORD:
    Babel feghouli nasıl geçeyur Türkiye tatiliniz, Falcao da Kanarya adalarına geçmiş!!!
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  • KSK Lİ MESUT:
    Bu daha iyi günleriniz conconlar. Beter olun. çok ah aldınız. Hakemlerle şampiyon oldular. böyle dalga geçerler işte. Rezilsaray
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  • ES:
    türkıyedekı yabancı oyuncuların yuzde 80 i kötü vasatlar yabancı sayısı 5 olmalı gerısi yerlı olsun
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  • TRABZONSPORLU:
    Bir Trabzonsporlu olarak söylüyorum Galatasaray '' a yakıştıramıyorum böyle bir oyunu inşallah ikinci yarı biraz toparlar.
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