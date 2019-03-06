Real Madrid'i Deplasmanda 4-1 Yenen Ajax, Devler Liginde Çeyrek Finale Yükseldi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Ajax, Santiago Bernabeu Stadında Real Madrid'e konuk oldu. Hollanda ekibi, 2-1'in rövanşında Real Madrid'i 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Ajax'a turu getiren golleri 7. dakikada Hakim Ziyech, 18. dakikada David Neres, 62. dakikada Dusan Tadic ve 72. dakikada Lasse Schöne'den geldi. Real Madrid'in tek golünü 70. dakikada Marco Asensio kaydetti. Öte yandan Real Madrid'de Nacho Fernandez 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

TADİC, MAÇIN YILDIZI OLDU

Ajax'ın yıldız oyuncusu Tadic, 1 gol, 2 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.

BERNABEU'DA ÜST ÜSTE 4. YENİLGİ

Şampiyonlar Liginde çeyrek finali göremeyen Real Madrid, Bernabeu'da üst üste 4. yenilgisini aldı.