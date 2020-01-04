: Real Madrid, üç puanı üç golle aldı

04.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:03

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 19. haftasında Real Madrid deplasmanda oynadığı maçta Getafe'yi 3-0 yendi. Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren maçta Real Madrid'in gollerini 35. ve 53. dakikalarda Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane ile 96. dakikada Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric attı.

REAL MADRİD PUANINI 40'A ÇIKARDI

Real Madrid La Liga'da sezonun ilk yarısının son maçında aldığı galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Getafe ise 30 puanla 7. sıraya geriledi.

Kaynak: AA

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