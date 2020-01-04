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Real Madrid, üç puanı üç golle aldı

İspanya'a Ligi'nin 19. haftasında Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi Raphael Varane (2) ve Luka Modric'in golleriyle 3-0 yendi.

04.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:03

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda oynadığı maçta 'yi 3-0 yendi. Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren maçta Real Madrid'in gollerini 35. ve 53. dakikalarda Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane ile 96. dakikada Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric attı.

REAL MADRİD PUANINI 40'A ÇIKARDI

Real Madrid 'da sezonun ilk yarısının son maçında aldığı galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Getafe ise 30 puanla 7. sıraya geriledi.

Kaynak: AA

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: Real Madrid, üç puanı üç golle aldı
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