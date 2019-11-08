Real Madrid efsanesi Jorge Valdano: Galatasaray çok kötü takım

08.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:22

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Real Madrid, temsilcimiz Galatasaray'ı evinde 6-0 mağlup etmişti. Maç sonrası Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim eleştirilirken, İspanyol basını da sarı kırmızılı ekip için ilginç başlıklar atmıştı.

VALDANO'DAN G.SARAYLILARI KIZDIRACAK SÖZLER

Real Madrid'in efsane isimlerinden Jorge Valdano'da Galatasaray için ilginç ifadeler kullandı. Valdano, 6-0'lık maçın sonrasında, "Galatasaray maçında bir yıldız doğdu; Rodrygo! Böyle bir sahnede bu şekilde oynaması etkileyiciydi. Galatasaray'a gelecek olursak, çok kötü bir takım" ifadelerini kullandı.