Real Madrid efsanesi Jorge Valdano: Galatasaray çok kötü takım

Real Madrid'in efsane isimlerinden Jorge Valdano, 6-0'lık maç sonrasında Galatasaray için sert ifadeler kullandı.

08.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:22
Real Madrid efsanesi Jorge Valdano: Galatasaray çok kötü takım

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Real Madrid, temsilcimiz Galatasaray'ı evinde 6-0 mağlup etmişti. Maç sonrası Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim eleştirilirken, İspanyol basını da sarı kırmızılı ekip için ilginç başlıklar atmıştı.

VALDANO'DAN G.SARAYLILARI KIZDIRACAK SÖZLER

Real Madrid'in efsane isimlerinden Jorge Valdano'da Galatasaray için ilginç ifadeler kullandı. Valdano, 6-0'lık maçın sonrasında, "Galatasaray maçında bir yıldız doğdu; Rodrygo! Böyle bir sahnede bu şekilde oynaması etkileyiciydi. Galatasaray'a gelecek olursak, çok kötü bir takım" ifadelerini kullandı.


VİDEO: Real Madrid efsanesi Jorge Valdano: Galatasaray çok kötü takım
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YORUMLAR (16)

  • LELO:
    Galatasaraya değil ülke takımlarının geneline bakın son yıllarda hep kötüyüz kimsede bu kötü gidişe dur demiyor malesef
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  • BİR ZAMANLAR KOZAN:
    Yalniz gs degil butun turk takimlari kotu futbol bizim isimiz degil futbol gavur işi gerçek bu
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  • YAPMA YAV!!!:
    NİYE YALANMI? ÇOK KÖTÜ OLMASA 6 YERMİYDİ? FENERDE AYDINDAN HEMDE KENDİ SAHASINDA 6 YEMİŞKEN ONA KİM ÇOK İYİ TAKIM DİYEBİLİRDİ Kİ? YADA BJK 8-0 LA LİVERPOOLE YATARKEN.
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  • D.PAŞALI:
    Bir GS taraftarı olarak söylediklerini az bile buluyorum adam doğru söylemiş aksini söylemek futbol''a ihanet olur zaten.
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  • CAHİL:
    türkiyenin en kötü hocasının fatih terim olduğunu avrupa kupasını almadan önce söylemiştim o gün bu gün hiç yanılmadım
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  • SEMT-İ SAKARYA:
    bence siz 7yede razıydınız dakika 15 te ama işte insafa geldi adamlar antrenman yapmaya başladılar. .
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