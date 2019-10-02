Real Madrid'den Galatasaray açıklaması: Kazanmak zorundayız

02.10.2019 10:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta bulunan Real Madrid sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçında PSG'ye yenilen ve Belçika ekibi karşısında da 2-0 geriden gelerek 1 puan alabilen eflatun-beyazlı ekipte teknik direktör Zinedine Zidane mücadele sonrası şunları söyledi:

"Bir puandan memnun değiliz. Sonuç kötü ama reaksiyonumuz iyiydi. Yediğimiz ilk gol çok komikti. Maça çok kötü başladık."

"KALAN MAÇLARDA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Zidane, Galatasaray ile oynanacak maç için, "Grupta hata yapma şansımız kalmadı. Önümüzde La Liga maçı var. Önce o maça bakacağız. Ardından, Galatasaray ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçlarına konsantre olacağız. Şu an grupta kötü bir durumdayız. Ancak, yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A KARŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Real Madrid yöneticilerinden Emilio Butragueno da maç sonu yaptığı açıklamada, "Artık hata yapma şansımız kalmadı. Galatasaray'a karşı kazanmak zorundayız. Bu iki maçta oynadığımız oyun belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.