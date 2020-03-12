Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'ndan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun ismi kamuoyuyla paylaşılmazken, aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.
12.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:13
Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası spor dünyasından bir çok isim virüsten etkilenirken son haber Real Madrid Basketbol takımından geldi.
Takımdan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, oyuncunun ismiyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı.
FUTBOL TAKIMI DA KARANTİNAYA ALINDI
Tüm takım bu olay üzerine karantina altına alınırken aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Real Madrid'in basketbol takımında bir oyuncuda koronavirüs saptandı!