: Real Madrid Avrupa Süper Ligi için girişimlerini hızlandırdı

07.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:33

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'ın haberine göre İspanyol devi Real Madrid'in, bir süredir gündemde olan Avrupa Süper Ligi için girişimlerini iyice hızlandırdığı öğrenildi.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin, ülke liglerinden ayrılarak kendi liglerini oluşturma girişimi için Real'in Başkanı Florentino Perez'in, FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile görüştüğü ve "La Liga'dan çıkacağız ve İngiliz devleriyle birlikte toplam 20 takımla kendi ligimizi kuracağız" dediği öğrenildi.

GELİRLER 2 KATINA ÇIKACAK

Perez, Süper Lig'de Avrupa'nın 5 büyük liginden 20 kulübün katılacağı turnuvada 10'arlı iki ayrı lig önerisi yaptı. Liglerde küme düşmenin de olacağı kaydedildi. Yeni sistemle gelirlerini 2 katına kadar yükselteceği de garanti ettiği belirtildi.

FIFA YALANLAMADI: "DÜŞÜNCELERİ DİNLERİZ"

FIFA yetkilileri bu görüşmeyi yalanlamazken, "FIFA'nın görevlerinden biri paydaşların düşüncelerini dinlemektir" açıklamasını yaptı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise konuyla ilgili, "Bu çılgın planı okudum. Bir kulüp başkanından gelen bir şey. Bence dünyadaki futbolu öldürecek bir plan. Oyuncular, taraftarlar ve bu oyunla bağlantılı olan herkese zarar verir ancak sadece küçük bir grup insana faydası olur" görüşlerini paylaştı.

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