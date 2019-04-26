Real Madrid, Asensio İçin Yapılan 180 Milyon Euroluk Teklifi Dinlememiş Bile
Real Madrid'in yıldız isimlerinden olan Asensio'nun menajeri, kulübün geçen yıl Asensio için yapılan 180 milyon euroluk teklifi reddettiğini açıkladı.
Real Madrid'in 23 yaşındai yıldızı Marco Asensio için menajeri Horacio Gaggioli önemli transfer açıklamaları yaptı.
"REAL MADRID'DE MUTLU"
Asensio'nun Real Madrid'de mutlu olduğunu vurgulayan menajer Horacio Gaggioli, "Marco her zaman Real Madrid'de çok mutlu olduğunu ve sadece bu kulüpte kupalar kazanmakla ilgilendiğini söylüyor. Halen genç ve gelişen bir oyuncu. Kulüp, Marco'dan çok memnun" dedi.
"KULÜP TEKLİFLERİ DİNLEMEDİ"
Marco Asensio için geçen sene yapılan teklifleri açıklayan Horacio Gaggioli, "Geçen sene Real Madrid'e Asensio için 180 milyon euro teklif edildi ancak kulüp dinlemek bile istemedi." şeklinde konuştu.
Real Madrid'de 700 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Asensio, bu sezon 41 maçta 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
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Bu Adam gizli Muslumandir tekbiiirrrCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İyi bir kalecin iyi bir defans kurgun . Pasa dönük orta sahan yoksa tek başına bir hiçsin. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Madrid gibi bir takımda 41 macta 6 gol atıp 7 asist yapmış öteki takımlarda yapacaklarını düşünemiyorum bile.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır