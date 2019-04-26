Real Madrid, Asensio İçin Yapılan 180 Milyon Euroluk Teklifi Dinlememiş Bile

Real Madrid'in 23 yaşındai yıldızı Marco Asensio için menajeri Horacio Gaggioli önemli transfer açıklamaları yaptı.

"REAL MADRID'DE MUTLU"

Asensio'nun Real Madrid'de mutlu olduğunu vurgulayan menajer Horacio Gaggioli, "Marco her zaman Real Madrid'de çok mutlu olduğunu ve sadece bu kulüpte kupalar kazanmakla ilgilendiğini söylüyor. Halen genç ve gelişen bir oyuncu. Kulüp, Marco'dan çok memnun" dedi.

"KULÜP TEKLİFLERİ DİNLEMEDİ"

Marco Asensio için geçen sene yapılan teklifleri açıklayan Horacio Gaggioli, "Geçen sene Real Madrid'e Asensio için 180 milyon euro teklif edildi ancak kulüp dinlemek bile istemedi." şeklinde konuştu.

Real Madrid'de 700 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Asensio, bu sezon 41 maçta 6 gol attı ve 7 asist yaptı.