Real Madrid-Ajax Maçının İlk Yarısında Sakatlanan Vinicius, Ağlayarak Oyundan Çıktı
Real Madrid'in genç oyuncusu Vinicius Jr. Ajax maçının ilk yarısında sakatlık geçirdi. Genç oyuncu, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemezken gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız oyuncunun görüntüsü geceye damga vurdu.
Real Madrid-Ajax maçında ev sahibi ekibin genç yıldızı Vinicius Jr. sakatlık geçirdi. Bileğindeki sıkıntının oyuna devam etmesine engel olmasının ardından gözyaşları içerisinde kalan oyuncunun görüntüsü geceye damga vuran anlar arasında yer aldı.
UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALABİLİR
İspanyol basını, Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceğini ve uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.
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