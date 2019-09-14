Real Madrid 5 gollü maçta evinde Levante'yi mağlup etti!

14.09.2019 16:05

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta konuk ekip Levante'nin gollerini 49. dakikada Borja Mayoralve 75. dakikada Gonzalo Melero atarken, Real Madrid'in gollerini 25. ve 31. dakikalarda Karim Benzema ve 40. dakikada Casemiro kaydetti.

REAL MADRID 2 HAFTA SONRA KAZANDI

Geride kalan 2 haftada Valladolid ile 1-1, Villarreal ile de 2-2 berabere kalan Real Madrid, bu galibiyetle puanını 8'e yükseltirken Levante ise 6 puanda kaldı.