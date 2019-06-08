Rapid Wien forması giyen Mert Müldür Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş yönetimi, transferde genç ve yerli isimler üzerine yoğunlaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda son olarak Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'in 20 yaşındaki genç savunmacısı Mert Müldür'ü gündemine almıştı.

3 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Ümit Milli Takımımızda da görev yapan genç yıldız için kulübüyle menajeri aracılığıyla ilk teması kuran idareciler, 3 milyon euroluk geri dönüş almıştı. Başarılı futbolcu için gelen bu bonservis bedelini değerlendirme aşamasında bulunan siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama önerisini masada tutuyor.

HEM SAĞ BEK HEM STOPER OYNAYABİLİYOR

Savunmada hem sağ bek hem de stoper hattında görev yapabilen genç futbolcunun da iki kulüp arasındaki temasları yakından takip ettiği ve siyah-beyazlı formayı giymek için geri sayımda olduğu öğrenildi.

(Fanatik)