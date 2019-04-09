Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu

2013 yılında tesettüre giren ralli pilotu Burcu Çetinkaya, "Bu kadar yapabildim" diyerek, başını açtığına dair yeni kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Çetinkaya, bu kararını başı açık şekilde ata bindiği videosuyla duyurdu.

"BU KADAR YAPABİLDİM, GÜCÜM YETMEDİ"

Instagram hesabından ata binerken videosunu yayımlayan Burcu Çetinkaya, şu açıklamayı paylaştı:

"Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür.

"KENDİMİ DİNLEMEYE İHTİYACIM VAR"

Her hareketimi 6 yıldır siyasi zannedenler vardı. Belediye başkanı, siyasetçi adayı her şey yaptılar. Onlarca iftira attılar. Hayatımda hiç bir siyasi partiye üye olmadım ben. Hatta siyasi tekliflere hayır diyerek sporumu yapmaya devam etmeyi seçtim. Şimdi de kendi halimde işime gücüme bakarak hayatıma devam edeceğim inşAllah. Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var.... Bu geçen süreçte alkışları hiç kabul etmedim. Hakaret edenlere de kırılmamaya çalıştım. Sadece hakkımda konuşulduğunda cevap hakkımı kullandım. Şimdi de bakış açım aynı.... Kimseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım...."

DARP İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Burcu Çetinkaya'nın CHP ilçe belediye başkan adayı eşi Fatih Mehmet Bucak, belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Ancak Bucak, aynı gün yeniden gözaltına alınmıştı.