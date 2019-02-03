Rakibinin Tekmesi Yüzüne Gelen Readingli Futbolcu, Perişan Halde

ÇOK PARA ALAN ÖLEBİLİR YANİ ÖYLEMİ ? YANİ BAŞINA BÖYLE BİR OLAY GELDİĞİNDE OLSUN BEN ZATEN ÇOK PARA ALIYORUM DİYEBİLMELİ Mİ İNSAN ? DÜŞÜNEREK Mİ YAZIYORSUNUZ YOKSA SADECE YAZMAKLA MI MEŞGÜLSÜNÜZ
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İngiliz ekibi Reading'de forma giyen Nelson Oliveira, korkunç bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı.
Aston Villa ile oynanan maçta rakibi Tyrone Mings'in tekmesi yüzüne gelen Oliveira, yüzündeki yaraları sosyal medya hesabından paylaştı.
Mings, rakibinin yaşadığı sakatlık nedeniyle Oliveira'dan özür diledi.