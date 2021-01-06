Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü
06.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:25
Gençlerbirliği maçında rakibinin boğazına tekme atan Hatayspor Faslı kalecisi Munir, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Hatayspor maçının 44. dakikasında ortalık karıştı.
Yaşanan pozisyonda Hatayspor kalecisi Munir, ceza sahası içinde havadan gelen topu kontrol ettikten sonra yerde rakip futbolcuya tekme attı.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
VAR incelemesi sonrası alınan kararda ceza sahası içinde havadan gelen topu kontrol ettikten sonra yerde rakip futbolcuya tekme attığı gerekçesiyle kaleci Munir kırmızı kart gördü.
(Not görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)