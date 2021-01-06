Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü
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Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü

06.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:25
Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü

Gençlerbirliği maçında rakibinin boğazına tekme atan Hatayspor Faslı kalecisi Munir, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Hatayspor maçının 44. dakikasında ortalık karıştı.

Yaşanan pozisyonda Hatayspor kalecisi Munir, ceza sahası içinde havadan gelen topu kontrol ettikten sonra yerde rakip futbolcuya tekme attı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

VAR incelemesi sonrası alınan kararda ceza sahası içinde havadan gelen topu kontrol ettikten sonra yerde rakip futbolcuya tekme attığı gerekçesiyle kaleci Munir kırmızı kart gördü.

(Not görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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