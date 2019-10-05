Rakibine yumruk atan Mariano sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano, Gençlerbirliği maçında rakibine yumruk atınca sosyal medyayı salladı.

05.10.2019 20:55
Rakibine yumruk atan Mariano sosyal medyayı salladı

Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk yarısından Mariano'nun yer aldığı bir pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu. Brezilyalı savunma oyuncusu, Floyd Ayité ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibinin sırtına yumruk attı. Oyuncu attığı yumruk sonrası sarı kart gördü.

Deneyimli futbolcuya yaptığı bu hareket yüzünden tepki yağdı.

İşte Mariano için atılan tweetlerden bazıları;

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