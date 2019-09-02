Raketle hakeme tepki gösteren Mike Bryan'a 10 bin dolar ceza!

02.09.2019 18:24

Pazar günü New York'ta oynanan çift erkekler maçında kardeşi Bob Bryan ile birlikte Frederico Delvonis ve Roberto Carbellas Baena ile mücadele eden Mike Bryan, karşılaşmanın hakemine raketiyle tepki gösterdi.

BRYAN MAÇI 2-1 KAZANDI

Hakem Mariana Alves, daha sonra "Çizgi hakemine yapılmış bu hareket bana karşı da yapılmıştır" diyerek Bryan'ı uyardı. Bryan ve kardeşi maçı 2-1 kazandı.