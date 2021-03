Radix Coin nedir? (18 Mart) Radix (EXRD) Coin yorum ve grafiği

Radix bugünkü fiyatı ₺1,16 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺10.535.036 TRY. Radix son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #318, piyasa değeri ₺855.267.967 TRY. Dolaşımdaki arz 734.834.633 EXRD coin ve maksimum seviyede. 4.410.000.000 EXRD coin.

RADİX COİN NEDİR?

Radix, DeFi'ye hizmet etmek için özel olarak oluşturulmuş ilk katman-bir protokoldür. Merkezi olmayan finans uygulamaları şu anda amaca uygun olmayan protokoller üzerine inşa edilmiştir, bu da tıkanıklığa, bilgisayar korsanlarına ve geliştirici hayal kırıklığına neden olur. Radix, ölçeklenebilir, tasarımı gereği güvenli, düzenlenebilir bir platform sunarak, ölçeklenebilir DeFi oluşturmayı ve başlatmayı kolaylaştırmak için DeFi'ye özgü bir yapı ortamı sunarak bunu değiştirir.