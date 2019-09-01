Radamel Falcao: Şu an inanılmaz mutluyum

01.09.2019 21:05

Galatasaraylı taraftarlar, Radamel Falcao'ya kavuştu. Yıldız isim Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Yöneticisi Şükrü Hanedar ve Menajer Ahmet Bulut ile birlikte İstanbul'a geldi. Pasaport kontrolü öncesinde GS TV'ye konuşan Falcao, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TANRIYA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Falcao, "Tanrı'ya şükürler olsun bana böyle güzel bir formayı giymeyi nasip etti. Bütün emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Şu an inanılmaz mutluyum." dedi.