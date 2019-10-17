Radamel Falcao, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı!

17.10.2019 22:20

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kamp kadrosunda Radamel Falcao ve Mario Lemina yer almadı. Milli takım kamplarından dönen Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.