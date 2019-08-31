Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Fransız basınınında yer alan habere göre Radamel Falcao, yarın özel uçakla İstanbul'a gelerek Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

31.08.2019 19:19
Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi nedeniyle Monaco'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar, Radamel Falcao transferinde sona geldi.

Başkan Mustafa Cengiz'in İstanbul'a dönmesine rağmen Monaco'dan kalan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Kolombiyalı golcü Falcao'nun transferi için görüşmelerini sürdürdü. Fransız basını, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini bitirmeye çok yakın olduğunu duyurdu.

"SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK"

Fransız basınından France Football, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu pazar günü sağlık kontrolünden geçireceğini duyurdu. L'Equipe gazetesi ise "Monaco, Leipzig'ten Jean-Kevin Augustin'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Bu transferin ardından Radamel Falcao'nun ayrılığı gerçekleşecek" haberiyle imzaların atılacağını öne sürdü.

ÖZEL UÇAKLA GELİYOR

Öte yandan Galatasaraylı yetkililerin Radamel Falcao'yu yarın özel uçakla İstanbul'a getireceği ve Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

(Sporx)

Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
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YORUMLAR (39)

  • PLATON:
    Paraciklar nerelere gidiyor. Makarna olmus 5 tl gelir giderin 2 kati olmus kimsenin sesi cikmiyor. Cok garip herkesin keyfi yerinde demek.
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  • ADINIZI YAZIN:
    Gs''nin ilk hedefi bence Lyundama ve Marcao beceriksizlerinden kurtulmak olmalı. Bu kamiller daha çok GS''nin başına iş açar. Tekniği geçtim, oyun bilgisi olmayan ve gelişime açık olmayan kişiler, algıları dahi yok, dolayısı ile ne eğitilebilir nede disipline edilebilir. Okuma yazma biliyorlarsa bile acayip şaşırabilirim, ama iddia ediyorum bulmaca dahi çözemiyorlardır. Derhal kurtulun derim. . .
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  • CEYHANLI:
    Bu defans varken Ronaldo gelse ne yazar bence bir defans bir orta saha şart yoksa şampiyonlar liginde 5 lik yer geliriz burdada 3 yer göndeririz
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  • GERCEKCİ:
    Defansa para kalmadi belhanda diagne satilmadi dua edelim falcao geldi.
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