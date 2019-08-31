Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

31.08.2019 19:19

Şampiyonlar Ligi kura çekimi nedeniyle Monaco'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar, Radamel Falcao transferinde sona geldi.

Başkan Mustafa Cengiz'in İstanbul'a dönmesine rağmen Monaco'dan kalan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Kolombiyalı golcü Falcao'nun transferi için görüşmelerini sürdürdü. Fransız basını, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini bitirmeye çok yakın olduğunu duyurdu.

"SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK"

Fransız basınından France Football, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu pazar günü sağlık kontrolünden geçireceğini duyurdu. L'Equipe gazetesi ise "Monaco, Leipzig'ten Jean-Kevin Augustin'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Bu transferin ardından Radamel Falcao'nun ayrılığı gerçekleşecek" haberiyle imzaların atılacağını öne sürdü.

ÖZEL UÇAKLA GELİYOR

Öte yandan Galatasaraylı yetkililerin Radamel Falcao'yu yarın özel uçakla İstanbul'a getireceği ve Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

(Sporx)