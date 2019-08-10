Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

10.08.2019 00:40

Galatasaray forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı takım uzun süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı. Monaco'ya giden Menajer Ahmet Bulut ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak yıldız ismi ikna etti.

PAZARTESİ İSTANBUL'A GELECEK

TRT Spor'un haberine göre Radamel Falcao, Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Golcü oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Kolombiya basınına konuşan Falcao, "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olur." demişti.